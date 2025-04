Albania via vai di navi verso il Cpr Il Viminale dispone il trasferimento di altri 15 migranti

Repubblica.it - Albania, via vai di navi verso il Cpr. Il Viminale dispone il trasferimento di altri 15 migranti Nel centro per il rimpatrio di Gjader dai 40 iniziali sono rimasti in 25. I giudici hanno ordinato il rientro in Italia di quelli che hanno chiesto asilo. 🔗 Repubblica.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Vladimir Topjana, il 43enne ucciso per una lite su una proprietà in Albania. Padre e figlio arrestati per omicidio - PORDENONE - Due colpi di pistola, due famiglie distrutte per un contenzioso che sarebbe legato a una proprietà in Albania. Vladimir Topjana, 43 anni, albanese, autista della Ghiaie... 🔗ilgazzettino.it

"Campo di concentramento", Salis la spara grossa sull'Albania. Poi la gaffe clamorosa - I centri per migranti in Albania? Sono i nuovi lager... La spara grossa Ilaria Salis dopo il trasferimento di 40 migranti a Gjader con la nave Libra. "Il CPR italiano a Gjader, in Albania, è il primo campo di concentramento e deportazione extra-territoriale dell'Europa contemporanea. Un gran bel primato del nostro governo!", scrive sui social l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra. "Come scrive l'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ndr), si tratta di 'un salto di scala nelle politiche migratorie', che apre scenari inediti e inquietanti nel contesto europeo", ... 🔗iltempo.it

Pavard soddisfatto: «All’Inter il ruolo ideale. ‘Dai e vai’ il mantra!» - Benjamin Pavard si è espresso sul modo in cui si trova all’Inter, aggiungendo un commento sugli obiettivi stagionali della sua squadra. IL COMMENTO – Benjamin Pavard ha rilasciato un’intervista alle frequenze della UEFA, esprimendosi innanzitutto su come è avvenuto il suo ambientamento all’Inter nella scorsa stagione: «Sapevo che qui sarei stato soddisfatto, dato che volevo giocare a 3 per accentrarmi un po’ sulla linea difensiva. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Albania, via vai di navi verso il Cpr. Il Viminale dispone il trasferimento di altri 15 migranti; Migranti, nave Libra arrivata in Albania con 40 persone a bordo. Era salpata da Brindisi; Viaggio nei centri per migranti in Albania, il modello Italia che piace alle destre europee; Tutti i problemi del primo trasferimento di migranti in Albania. 🔗Ne parlano su altre fonti

Albania, via vai di navi verso il Cpr. Il Viminale dispone il trasferimento di altri 15 migranti - Nel centro per il rimpatrio di Gjader dai 40 iniziali sono rimasti in 25. I giudici hanno ordinato il rientro in Italia di quelli che hanno chiesto asilo. 🔗repubblica.it

Migranti, domani i primi trasferimenti in Albania: due navi dal porto di Brindisi con 40 persone a bordo - Migranti in Albania, domani i primi trasferimenti. Secondo fonti albanesi, si tratterebbe di due navi per un totale di 40 persone. Sono attesi domani i primi trasferimenti dei migranti dall'Italia ... 🔗msn.com