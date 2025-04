Al via l' edizione 2025 del Polis Teatro Festival con un programma ricco di spettacoli e incontri

Dal 2 all'11 maggio 2025 la città di Ravenna accoglie Polis Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic ErosAntEros, che dedica la sua ottava edizione a un Iberian focus, incentrato sul Teatro contemporaneo della penisola iberica, portando i protagonisti della scena teatrale spagnola e portoghese.

È aperta la biglietteria di Polis Teatro Festival a Ravenna dal 2 all'11 maggio, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros, che dedica la sua ottava edizione a un Iberian Focus, incentrato sul teatro contemporaneo della penisola iberica.

Dal 26 marzo è aperta la biglietteria di Polis Teatro Festival, in programma a Ravenna dal 2 all'11 maggio, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic/ ErosAntEros, che dedica la sua ottava edizione a un Iberian Focus, incentrato sul teatro contemporaneo della penisola iberica.

