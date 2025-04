Al via la manutenzione delle strade Lavori sull’asfalto da 340mila euro

strade e vie. "Si tratta – spiega l'amministrazione comunale – di interventi necessari nel capoluogo e nelle frazioni di Trebbo e Primo Maggio, per il corretto mantenimento del patrimonio stradale. L'importo complessivo di progetto, comprensivo di Lavori e oneri della sicurezza, è di 335.060,08 euro oltre Iva, e saranno finanziati con fondi del bilancio comunale. I Lavori partono in questi giorni per una durata di 80 giorni, piogge permettendo".L'intervento si pone l'obiettivo della messa in sicurezza, della manutenzione e della riqualificazione delle vie Angelelli; di Corticella; Paolo Fabbri; Foscolo; Gramsci; Lame; Matteotti; Pascoli; della Resistenza e Di Vittorio. Gli interventi riguarderanno principalmente il rifacimento dello strato di usura, con conseguente rifacimento della segnaletica.

