Al via il Mondiale di beach soccer

Mondiale di beach soccer. Mentre l’allenatore del Lenergy Pisa BS Matteo Marrucci parte per contribuire al Techical Study Group della Fifa, il club nerazzurro guarda ai propri quattro giocatori convocati, impegnati in azzurro e non solo. 🔗 Pisatoday.it - Al via il Mondiale di beach soccer Manca poco: giovedì 1° maggio al via alle Seychelles ildi. Mentre l’allenatore del Lenergy Pisa BS Matteo Marrucci parte per contribuire al Techical Study Group della Fifa, il club nerazzurro guarda ai propri quattro giocatori convocati, impegnati in azzurro e non solo. 🔗 Pisatoday.it

Beach soccer, sorteggiati i gironi del Mondiale: l'Italia sfiderà Brasile, Oman ed El Salvador - Sono stati sorteggiati oggi i gironi dei Mondiale di beach soccer, in scena a partire dal primo maggio 2025 nelle Seychelles. L'Italia, che arriva alla rassegna iridata da vicecampione, è stata inserita nel Gruppo D insieme al Brasile, campione del mondo in carica, Oman ed El Salvador. L'esordio degli azzurri è in programma per venerdì 2 contro l'Oman, con la partita che inizierà alle 17:00 italiane.

Beach Soccer, profumo di Mondiale: Viareggio protagonista - È un Viareggio sempre più al centro della scena nel panorama del beach soccer italiano. Il commissario tecnico della Nazionale, Emiliano Del Duca, ha convocato ben cinque giocatori della Farmaè Viareggio per il raduno in corso al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista del prossimo Mondiale che si disputerà dall'1 all'11 maggio alle Seychelles. Si tratta di Camillo Augusto, Gianmarco Genovali, Gean Pietro, Alessandro Remedi e del giovane talento Matteo Santini.

Mondiale beach soccer, nerazzurri in nazionale - Manca meno di un mese al mondiale di beach soccer, in programma alle Seychelles dal 1° al'11 maggio. In vista del grande appuntamento la nazionale italiana si radunerà dal 7 al 12 aprile presso il CPO di Tirrenia e tra i giocatori del Lenergy Pisa BS convocati si conferma lo stesso blocco di...

