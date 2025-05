Al via i lavori | previste diverse chiusure sulle strade Provinciali di lago e Valsassina

Al via i lavori: previste diverse chiusure sulle strade Provinciali di lago e Valsassina - L'inizio di maggio coinciderà con un periodo intenso dal punto di vista viabilistico. Sono in programma infatti diverse chiusure resesi necessarie a causa di lavori e opere pubbliche. Le elenchiamo di seguito, con tutti i dettagli utili agli automobilisti. SP67 a Premana - La SP67 Alta... 🔗leccotoday.it

Al via i lavori: previste diverse chiusure sulle strade Provinciali di lago e Valsassina - - La SP67 Alta Valsassina e Valvarrone chiude in maniera totale al transito dal pk 8+800 al pk 9+000 (Ponte di Premana), a decorrere dalle ore 8 di lunedì 5 maggio 2025 sino alle ore 18 di venerdì 16 ... 🔗leccotoday.it

