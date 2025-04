Al The Space Cinema Napoli i Moderup salutano il pubblico in sala prima della proiezione di MalAmore

Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione Cinematografica italiana.Venerdì 9 maggio, infatti, alle ore 21:30, i Moderup saluteranno il pubblico in sala con una performance speciale prima. 🔗 Napolitoday.it - Al The Space Cinema Napoli, i Moderup salutano il pubblico in sala prima della proiezione di “MalAmore” Prosegue al Thela programmazione di eventi speciali per offrire aluna ricca rassegna dedicata al megliostagionetografica italiana.Venerdì 9 maggio, infatti, alle ore 21:30, isaluteranno ilincon una performance speciale. 🔗 Napolitoday.it

Al The Space Cinema Napoli i saluti in sala di Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo e Paolo Genovese prima della proiezione di “Follemente” - The Space Cinema Napoli offre a tutto il suo pubblico un evento dedicato a uno dei film più attesi della stagione. Lunedì 24 febbraio, infatti, alle ore 22 Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo e il regista Paolo Genovese saluteranno i presenti in sala prima della visione del nuovo film “Follemente... 🔗napolitoday.it

Terremoto, il The Space Cinema Napoli resterà chiuso: "In corso ispezioni" - Brutte notizie per gli amanti del cinema, in seguito alle scosse di terremoto ed in particolare a quella di magnitudo 4.4 di ieri mattina The Space Cinema Napoli ha annunciato la momentanea chiusura, come si può notare anche sul sito del multisala: "Avviso Importante: il The Space Cinema Napoli... 🔗napolitoday.it

Al The Space Cinema Napoli, Nicolas Maupas saluta il pubblico in sala prima della proiezione di “L’amore, in teoria” - Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Sabato 26 aprile, infatti, alle ore 22:10 l’attore Nicolas Maupas, già noto per la sua presenza nel cast di “Mare Fuori”... 🔗napolitoday.it

Edilstrategy approda al The Space Cinema di Napoli: un evento per l'imprenditoria - Il 23 maggio 2025 le luci del The Space Cinema di Napoli si accendono un’intera giornata per illuminare centinaia di imprenditori sul futuro dell’edilizia, 450 posti a sedere e grandi speaker ... 🔗msn.com

