Al Teatro Duse ‘456’ di Mattia Torre l’omaggio a Battisti Senzaspine Saviano e Andrea Delogu

Teatro Duse di Bologna.Imperdibile martedì 6 maggio 456, commedia nera scritta e diretta dall’indimenticato Mattia Torre con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Totò Onnis.Sul palco la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. Tuttavia, occorre una tregua perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto, ma la tregua non durerà. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Duse ‘456’ di Mattia Torre, l’omaggio a Battisti, Senzaspine, Saviano e Andrea Delogu Grande prosa, musica, attualità, storytelling e risate per il finale di Stagione aldi Bologna.Imperdibile martedì 6 maggio 456, commedia nera scritta e diretta dall’indimenticatocon Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Totò Onnis.Sul palco la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. Tuttavia, occorre una tregua perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto, ma la tregua non durerà. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

“Cassandra o dell’inganno”, Elisabetta Pozzi affronta uno degli archetipi del mito al Teatro Duse - Elisabetta Pozzi da molti anni lavora intorno ai grandi temi e archetipi dell’antichità: Elektra di Hoffmannsthal, Medea, Ippolito e Ecuba di Euripide, Elena e Fedra di Ghiannis Ritsos, sono soltanto alcuni dei testi che ha affrontato nel corso della sua carriera. Tra i personaggi più frequentati... 🔗genovatoday.it

Al Teatro Duse Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Pablo Reyes, Oblivion e il Balletto di Siena - Tra prosa, musica, danza e attualità prosegue ad aprile il variegato cartellone del Teatro Duse di Bologna. Per gli amanti della danza, il 2 aprile va in scena Sogno di una notte di mezza estate della Compagnia Opus Ballet, mentre la grande prosa tornerà dal 4 al 6 aprile con Magnifica presenza, spettacolo di Ferzan Ozpetek tratto dal suo film omonimo, con Serra Yilmaz e Tosca D’Acquino. In cartellone anche tanta musica con Beatlestory (9 aprile) in concerto per i 60 anni dall’album ‘Help!’ e l’omaggio a Lucio Dalla La sera dei miracoli (10 aprile) con Lorenzo Campani. 🔗ilrestodelcarlino.it

Geppi Cucciari a teatro è ancora “Perfetta”. In scena il piccolo classico di Mattia Torre - Milano – “Mio marito è una pianta. La sua apatia me lo fa sembrare a tratti un essere moralmente superiore. Se io avessi un briciolo della sua serenità forse sarei una persona migliore. Viceversa, io sono una nevrotica. Ma forse perché ho un carico di responsabilità, doveri e mansioni che egli non soltanto non si assume ma spesso addirittura ignora, come se le cose si realizzassero da sé”. Natura maschio-vegetativa. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Al Teatro Duse ‘456’ di Mattia Torre, l’omaggio a Battisti, Senzaspine, Saviano e Andrea Delogu; Geppy Gleijeses in scena con Il fu Mattia Pascal; DUSEoltre 24/25; In scena 456, la commedia nera scritta e diretta dall’indimenticato Mattia Torre. 🔗Cosa riportano altre fonti