Al Sant' Orsola piano ferie e rischio basta improvvisazione

"È il sesto anno consecutivo" che si ripropone lo stesso scenario: carenza di personale, ferie estive a rischio e operatori sanitari sotto stress. Lo evidenzia Fp-Cgil di Bologna, che punta il dito contro la direzione del Sant'Orsola invocando un piano straordinario di assunzioni.

Dal Giappone al Sant'Orsola una nuova terapia per l'artrosi al ginocchio - Al Policlinico di Sant’Orsola di Bologna si sta aprendo una nuova strada per il trattamento dell’artrosi al ginocchio, grazie a una tecnica innovativa, mininvasiva e molto promettente: si chiama TAME, ovvero Transcatheter Arterial Micro-Embolization. Il nome è complesso, ma il principio è... 🔗bolognatoday.it

Sospesa la primaria di Dermatologia del Sant’Orsola. L’accusa: visite private non permesse - Dopo una segnalazione dell’università di Bologna, che ha aperto un procedimento disciplinare, l’Ausl ha sospeso Bianca Maria Piraccini. L’avvocato fa ricorso: “Decisione spropositata e immotivata” 🔗repubblica.it

Programmazione e monitoraggio del Piano Ferie del Personale ATA: un esempio di circolare - Il piano ferie rappresenta uno strumento gestionale e, al contempo, una garanzia per il personale, che ha diritto al godimento di un periodo di riposo retribuito per il recupero delle energie psicofisiche. È fondamentale informare tempestivamente il personale nel caso in cui la proposta del piano ferie non soddisfi le esigenze di servizio. È utile […] L'articolo Programmazione e monitoraggio del Piano Ferie del Personale ATA: un esempio di circolare sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

