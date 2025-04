Al San Camillo di Roma 4 gemelli prematuri curati e tornati a casa dopo 50 giorni

(Adnkronos) – All'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma sono nati 4 gemelli prematuri. "Sono stati curati con successo e oggi stanno bene. Una sfida clinica complessa affrontata con competenza e lavoro d'équipe: nati alla 28esima settimana di gravidanza, i piccoli sono cresciuti senza complicazioni e dopo 50 giorni sono tornati a casa", informa l'azienda ospedaliera.

Un colpo di pistola lo ferisce alla testa. Le indagini delle forze dell’ordine sul dramma che ha colpito un 13enne. Ricoverato al San Camillo, è purtroppo gravissimo. E’ successo a Roma - Sembrerebbe che si stato un tragico incidente domestico quello che si è verificato nel quartiere San Paolo, a Roma, sabato sera. Un ragazzo di soli 13 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco alla testa, partito da una pistola trovata all’interno dell’abitazione. L’arma, legalmente detenuta da un familiare, sarebbe stata maneggiata dal minorenne per cause ancora in corso di accertamento. 🔗dayitalianews.com

Angelo Aliquò, un palermitano alla guida dell'ospedale San Camillo di Roma - Dopo i pareri positivi espressi dalla commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare del Consiglio regionale, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato i decreti di nomina dei direttori generali di cinque Aziende sanitarie. Si tratta di Angelo... 🔗palermotoday.it

Sanità, UGL: “Ferma condanna per aggressione a personale del San Camillo di Roma. Intervenire per evitare nuove tragedie” - Condanniamo con la massima fermezza l’aggressione al personale sanitario avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri presso l’Ospedale San Camillo di Roma” dichiarano Gianluca Giuliano “Condanniamo con la massima fermezza l’aggressione al personale sanitario avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri presso l’Ospedale San Camillo di Roma“ dichiarano Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute e Lucia Bellistri, referente della UGL Salute del nosocomio capitolino. 🔗puntomagazine.it

