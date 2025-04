Al professor Alberto Del Guerra il prestigioso riconoscimento dalla IEEE Nuclear & Plasma Sciences Society

Alberto Del Guerra, già professore di Fisica presso l'Università di Pisa e associato all'INFN Sezione di Pisa, è stato insignito del 'IEEE-NPSS Richard F. Shea Distinguished Member Award 2025'. Questo premio, istituito nel 1986, viene assegnato annualmente dalla IEEE Nuclear & Plasma Sciences Society.

