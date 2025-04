Al Piccolo Teatro Impertinente va in scena la spettacolo per famiglie ' L' Elefantino'

Arriva a Foggia 'L'Elefantino', uno spettacolo che ha incantato il pubblico di tutto il mondo, portando la magia del Teatro anche nelle comunità più remote. Ospitato dalla Piccola Compagnia Impertinente, 'L'Elefantino' chiude la stagione di Teatro famiglia 'Dentro la tasca di qualunque bambino'.

