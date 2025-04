Al Jazeera | Almeno 16 morti in raid su Gaza oggi 38 martedì

Tgcom24.mediaset.it - Al Jazeera: "Almeno 16 morti in raid su Gaza oggi, 38 martedì" Ministro degli Affari strategici di Israele: "Guerra del 7 ottobre finirà tra 12 mesi". Il Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Gaza, al Jazeera: “Raid Israele nella notte, 16 morti” - (Adnkronos) – Sedici persone sarebbero state uccise nella notte durante nuovi attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza. A riferirlo sono fonti mediche di Gaza e organi di informazione palestinesi, tra cui al Jazeera. In precedenza, due persone erano state uccise in un attacco aereo sul campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia. Ieri, […] L'articolo Gaza, al Jazeera: “Raid Israele nella notte, 16 morti” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Gaza, al Jazeera: “Raid Israele nella notte, 16 morti” - (Adnkronos) – Sedici persone sarebbero state uccise nella notte durante nuovi attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza. A riferirlo sono fonti mediche di Gaza e organi di informazione palestinesi, tra cui al Jazeera. In precedenza, due persone erano state uccise in un attacco aereo sul campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia. Ieri, […] 🔗periodicodaily.com

Al Jazeera: "A Gaza almeno 70 morti in 24 ore nei raid israeliani" - Houthi: "Almeno 80 morti nei raid Usa nello Yemen". Il Pentagono: "Dimezzeremo i soldati schierati in Siria" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Guerra Israele M.O, Al Jazeera: Almeno 16 morti in raid su Gaza oggi, 38 ieri. LIVE; Israele-Hamas, le notizie di oggi in diretta | Usa-Gb, attacco aereo congiunto contro centro di produzione droni dei ribelli Houthi; Guerra in Medioriente | Le news dell'11 aprile 2025; Guerra Israele Medio Oriente, 63 morti nei raid di Israele su Gaza in 24 ore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Al Jazeera: "Almeno 16 morti in raid su Gaza oggi, 38 martedì" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 572. Almeno 16 persone sono rimaste uccise in attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza da ... 🔗msn.com

'Almeno 17 morti in raid notturni su Gaza' - Lo rivelano fonti mediche citate da Al Jazeera. Ieri i morti erano 53. Gli houthi: '30 morti nei raid Usa a Saaa' (ANSA) ... 🔗ansa.it

Fonti mediche, 'almeno 17 morti in raid notturni su Gaza' - Almeno 17 palestinesi sono morti in vari attacchi condotti la scorsa notte dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza, secondo fonti mediche palestinesi citate da Al Jazeera. (ANSA) ... 🔗ansa.it