Al Grande un autunno tra capolavori e rarità

Capolavori della storia della musica ma anche i titoli di più raro ascolto o da tempo non rappresentati per la Stagione autunnale di Opera e Balletto del Teatro Grande. L'inaugurazione sarà il 26 settembre, con replica domenica 28 e un'Anteprima Giovani mercoledì 24, con la Carmen di Bizet nel 150° anniversario della prima rappresentazione: un'opera simbolica della violenza di genere che scaturisce da una passione travolgente.Il nuovo allestimento vedrà alla direzione d'orchestra il Maestro Sergio Alapont, specialista del repertorio francese, mentre la regìa sarà di Stefano Vizioli. Seguiranno altri due capolavori: L'Elisir d'Amore di Donizetti (10 e 12 ottobre) e il Nabucco di Verdi (28 e 30 novembre). Di più rara esecuzione e per la prima volta al Teatro Grande sarà il Don Quichotte di Massenet (7 e 9 novembre): nell'opera confluiscono poche scene del capolavoro di Cervantes e Dulcinea diventa coprotagonista dell'opera.

Il kung fu movie secondo Gabriele Mainetti. Un adattamento da Simenon con Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg. Uno dei primi capolavori anni Settanta di Francis Ford Coppola in versione restaurata, con il compianto Gene Hackman. Ecco cosa guardare sul grande schermo questo fine settimana - La città proibita, nuova opera potente e unica di Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot), mette a fuoco una Roma al contempo fumettistica e realistica, multietnica e incattivita, tra passato e (mood) presente. Cinema di kung fu e sapori all’amatriciana, film di vendetta, d’odio e d’amore. È per noi il titolo da non perdere sul grande schermo questo weekend. L’altro film da vedere nel weekend è Il caso Belle Steiner di Benoît Jacquot con Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg. 🔗amica.it

“Addio anche a lui”. Cinema in lutto, è morto un grande protagonista: il suo nome nei film diventati capolavori - Lutto nel mondo del cinema. Un grande protagonista è morto nelle scorse ore, dopo aver messo la firma a dei film straordinari. Se n’è andato per sempre in ospedale, dove era stato ricoverato e messo sotto sedazione. L’annuncio ufficiale più triste è giunto direttamente dalla figlia Kate al Los Angeles Time. Il cinema è quindi in lutto per la perdita di questo grande regista, che ha confezionato dei successi riconosciuti a livello planetario. 🔗caffeinamagazine.it

Netflix celebra il Made in Italy con i capolavori del grande cinema italiano: ecco tutti i titoli - In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, arriva su Netflix una collezione imperdibile con i film simbolo della cultura e dell'identità italiana. Dal 15 aprile al 15 maggio su Netflix arriva Il grande cinema Made in Italy, una raccolta esclusiva che celebra la storia del cinema italiano attraverso i suoi titoli più iconici. Un omaggio alle eccellenze creative del nostro Paese, in linea con l'iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗movieplayer.it

