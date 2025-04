Al fisico Del Guerra il riconoscimento della Nuclear & Plasma Society | è il primo italiano

Guerra, già professore di Fisica all'Università di Pisa e associato all’Infn di Pisa, è stato insignito del "IEEE-NPSS Richard F. Shea Distinguished Member Award 2025". Questo premio, istituito nel 1986, viene assegnato annualmente dalla IEEE Nuclear & Plasma Sciences Society a un solo candidato sulla base di criteri che tengono conto dei ruoli di leadership ricoperti e della qualità della leadership; dei contributi innovativi e importanti alle attività della Società NPSS; del servizio e dedizione alla NPSS; dei risultati tecnici raggiunti.Alberto del Guerra è il primo italiano a riceverlo, con la seguente motivazione: "Per i contributi eccezionali e innovativi svolti all’interno della NPSS, in particolare per aver incoraggiato e incrementato il coinvolgimento internazionale della comunità di NPSS, per aver promosso e guidato la nomina a IEEE Fellow all'interno dell'NPSS, e per i contributi tecnici innovativi nel campo della fisica medica, in particolare per la PET e la terapia con particelle". 🔗 Lanazione.it - Al fisico Del Guerra il riconoscimento della Nuclear & Plasma Society: è il primo italiano Pisa, 30 aprile 2025 – Alberto Del, già professore di Fisica all'Università di Pisa e associato all’Infn di Pisa, è stato insignito del "IEEE-NPSS Richard F. Shea Distinguished Member Award 2025". Questo premio, istituito nel 1986, viene assegnato annualmente dalla IEEESciencesa un solo candidato sulla base di criteri che tengono conto dei ruoli di leadership ricoperti equalitàleadership; dei contributi innovativi e importanti alle attivitàSocietà NPSS; del servizio e dedizione alla NPSS; dei risultati tecnici raggiunti.Alberto delè ila riceverlo, con la seguente motivazione: "Per i contributi eccezionali e innovativi svolti all’internoNPSS, in particolare per aver incoraggiato e incrementato il coinvolgimento internazionalecomunità di NPSS, per aver promosso e guidato la nomina a IEEE Fellow all'interno dell'NPSS, e per i contributi tecnici innovativi nel campofisica medica, in particolare per la PET e la terapia con particelle". 🔗 Lanazione.it

