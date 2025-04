Al Cuncertass anche il confronto sui quesiti referendari

Cuncertass del primo Maggio fa divertire e ballare, con migliaia di persone che si ritrovano in cooperativa a Sant'Antonio per i 26 live dei due giorni (30 aprile e 1 maggio) ma anche nel 2025 "fa riflettere", come direbbero nei film. Infatti anche quest'anno per la ventesima edizione.

