Al cadavere della giornalista Viktoriia Roshchyna mancano alcuni organi

giornalista Giulio Cavalli: il corpo della giornalista Viktoriia Roshchyna, torturato, ridotto a 30 chili, privato della vita ma anche “degli organi chiave per raccontare” – gli occhi, il cervello, la laringe – è un messaggio di Stato. Un avvertimento, ai giornalisti e alle giornaliste, a chiunque vada in cerca della verità, voglia documentarla o sfidare il potere oppressore.Più correttamente, è un messaggio quello che resta di questo corpo, consumato dalla violenza, mutilato degli organi e così riconsegnato alla famiglia, senza la certezza di ciò che è accaduto davvero.La giornalista ucraina di 27 anni aveva lasciato l’Ucraina nell’estate 2023. La prima conferma che la donna è detenuta in Russia arriva solo ad aprile 2024. Trasferita in varie prigioni, “scompare” però di nuovo l’8 settembre 2024, pochi giorni prima di uno scambio di prigionieri che avrebbe dovuto restituirla alla libertà. 🔗 News.robadadonne.it - Al cadavere della giornalista Viktoriia Roshchyna mancano alcuni organi Ha ragione ilGiulio Cavalli: il corpo, torturato, ridotto a 30 chili, privatovita ma anche “deglichiave per raccontare” – gli occhi, il cervello, la laringe – è un messaggio di Stato. Un avvertimento, ai giornalisti e alle giornaliste, a chiunque vada in cercaverità, voglia documentarla o sfidare il potere oppressore.Più correttamente, è un messaggio quello che resta di questo corpo, consumato dalla violenza, mutilato deglie così riconsegnato alla famiglia, senza la certezza di ciò che è accaduto davvero.Laucraina di 27 anni aveva lasciato l’Ucraina nell’estate 2023. La prima conferma che la donna è detenuta in Russia arriva solo ad aprile 2024. Trasferita in varie prigioni, “scompare” però di nuovo l’8 settembre 2024, pochi giorni prima di uno scambio di prigionieri che avrebbe dovuto restituirla alla libertà. 🔗 News.robadadonne.it

Segni di tortura e organi mancanti: così i russi restituiscono il cadavere della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna - È morta nel 2024 in una prigione russa, dove era detenuta. Ma il corpo della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna, 27 anni, è tornato dai suoi cari mutilato, con numerosi segni di tortura e senza alcuni organi: cervello, occhi e laringe. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata dalle autorità ucraine raccontata da Ukrainska Pravda, la testata per la quale la reporter lavorava come freelance. Alla giovane, il giornale ucraino ha dedicato il ‘Progetto Viktoriia: Storia di prigionia e torture subite dalla giornalista Roshchyna e da migliaia di ucraini imprigionati dalla Russia’, iniziativa ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata dai russi morta soffocata. «Tolti gli organi per nascondere segni delle torture» - Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata nell'Ucraina orientale, occupata dai russi, nel 2023 e trovata morta un anno dopo, è stata uccisa e torturata e le sono stati tolti... 🔗ilmessaggero.it

Il corpo della giornalista Viktoriia Roshchyna restituito dai russi senza organi e senza nome - La reporter ucraina è morta sotto custodia russa. Il corpo, etichettato come "corpo 757, maschio non identificato", mostrava segni di torture e mutilazioni 🔗tgcom24.mediaset.it

Il corpo mutilato di Viktoriia Roshchyna. Kiev: "La giornalista torturata prima di morire in una prigione russa" - Restituito alla famiglia un cadavere mummificato, quasi irriconoscibile, su cui però sono rimasti indelebili i numerosi segni di tortura e ... 🔗huffingtonpost.it

Viktoriia Roshchyna, il corpo della giornalista restituito dai russi con segni di tortura e senza organi - La denuncia di Kiev sulla donna morta in prigionia: evidenti segni di abrasioni, contusioni e scosse elettriche ricevute in vita ... 🔗unionesarda.it

Viktoriia Roshchyna uccisa in Russia, chi era la giornalista ucraina e perché è stata restituita senza organi - La foto della giornalista Viktoriia Roshchyna durante una commemorazione in Ucraina. Il corpo di Viktoriia Roschchyna. come riportato da kyivindependent, è stato consegnato solo nel febbraio 2025, ... 🔗virgilio.it