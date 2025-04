Aiuti contro il caro bollette | approvata in Regione la risoluzione a sostegno delle famiglie a basso reddito

risoluzione, che mi vede come primo firmatario, con cui avevo richiesto l’impegno del Governo regionale a disporre Aiuti economici in favore di quelle famiglie con soglie reddituali basse, per far fronte all’annoso problema del caro bollette. Un. 🔗 Chietitoday.it - Aiuti contro il caro bollette: approvata in Regione la risoluzione a sostegno delle famiglie a basso reddito "Sono felice di annunciare l’approvazione della, che mi vede come primo firmatario, con cui avevo richiesto l’impegno del Governo regionale a disporreeconomici in favore di quellecon soglie reddituali basse, per far fronte all’annoso problema del. Un. 🔗 Chietitoday.it

Bonus sociali e aiuti alle imprese, cosa c’è nel piano del governo Meloni contro il caro bollette - Al ministero dell'Economia e delle Finanze si lavora sul decreto bollette annunciato la scorsa settimana dal ministro Giorgetti. Tra le possibili misure, il governo starebbe pensando di allargare la platea dei beneficiari del bonus sociale, ma anche ad interventi specifici per le imprese, come confermato dalla viceministra per l'Ambiente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Governo ottiene fiducia su decreto bollette: aiuti contro caro-energia - Il governo ha ottenuto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette. I si sono stati 182, i no 113 e 4 gli astenuti. Il via libera finale è previsto entro domattina, poi passerà al Senato. Tra le misure un pacchetto da 3 miliardi di aiuti contro il caro-energia destinati a famiglie e imprese con un contributo straordinario di 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro. Vengono anche concessi due anni in più per cittadini e micro-imprese vulnerabili per il passaggio al mercato libero. 🔗quotidiano.net

La Camera approva il dl bollette: aiuti da 3 miliardi contro il caro-energia - La Camera ha approvato con 155 voti a favore e 101 contrari il dl bollette. Ora il provvedimento passa al Senato. Tra le misure un pacchetto da 3 miliardi di aiuti contro il caro-energia destinati a famiglie e imprese con un contributo straordinario di 200 euro per chi ha un Isee fino a 25mila euro. Vengono anche concessi due anni in più per cittadini e micro-imprese vulnerabili per il passaggio al mercato libero. 🔗quotidiano.net

Dl bollette è legge: da bonus elettrodomestici ad aiuti per imprese, tutte le agevolazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dl bollette è legge: da bonus elettrodomestici ad aiuti per imprese, tutte le agevolazioni ... 🔗tg24.sky.it

Cosa prevede e a chi è diretto il bonus bollette e elettrodomestici approvato dal Governo - Il Governo ha approvato in via definitiva il decreto bollette che al suo interno prevede diversi aiuti alle famiglie tra cui un bonus dedicato agli elettrodomestici. Vediamoli tutti nello specifico e ... 🔗blitzquotidiano.it

Caro bollette, Cavallari: approvata risoluzione del Gruppo Abruzzo Insieme - Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA) – “Sono felice di annunciare l’approvazione della risoluzione, che mi vede come primo firmatari ... 🔗abruzzonews24.com