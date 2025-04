Airyn De Niro | il percorso di transizione della figlia di Robert De Niro

Airyn De Niro ha deciso di raccontare pubblicamente il proprio percorso di transizione, rivelando di identificarsi come donna transgender. In una toccante intervista rilasciata alla rivista Them, Airyn, figlia dell'attore premio Oscar Robert De Niro e della modella afroamericana Toukie Smith, ha spiegato di considerarsi una "late bloomer", ovvero una persona che ha scoperto più tardi un aspetto fondamentale della propria identità.Airyn fa coming out come donna transgender: 'Essere vista davvero'"Una parte cruciale della mia transizione è stata influenzata dalla cultura e dalla forza delle donne nere", ha detto Airyn, sottolineando come il percorso verso la consapevolezza di sé abbia intensificato anche il suo orgoglio nell'appartenenza etnica. La transizione, iniziata ufficialmente nel novembre 2024 con la terapia ormonale, arriva dopo anni in cui Airyn aveva già iniziato a esprimere la propria identità femminile attraverso abiti, pettinature e comportamenti.

