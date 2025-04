Airyn De Niro figlia di Robert fa coming out | Sono transgender Mi sono sempre sentita non abbastanza nera non abbastanza bianca Troppo femminile non abbastanza maschile

figlia dell'attore e della modella Toukie Smith, denuncia di aver spesso incontrato persone che l'hanno fatta sentire inadeguata: «Mi è sempre stato detto che ero Troppo o Troppo poco di qualcosa». Oggi vuole far sentire la propria voce

Airyn De Niro, figlia di Robert, fa coming out: «Sono transgender. Mi sono sempre sentita non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile; Robert De Niro, la figlia fa coming out: «Sono transgender, non è mai troppo tardi per essere onesti». Il prim; Airyn, figlia di Robert De Niro, fa coming out come donna trans; La figlia di De Niro, Ayrin, fa coming out come trans e svela: La Sirenetta mi ha ispirato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Airyn De Niro: la figlia di Robert De Niro rivela la sua identità di genere - Airyn De Niro, figlia di Robert De Niro e Toukie Smith, rivela la sua identità transgender in un'intervista a Them, sottolineando l'importanza di autenticità e indipendenza nella sua vita personale e ... 🔗ecodelcinema.com

La figlia di Robert De Niro fa coming out: «Sono transgender, non è mai troppo tardi per essere onesti». Il primo (inedito) racconto di Airyn - La figlia di Robert De Niro racconta la sua verità. A 29 anni, Airyn De Niro fa coming out come donna transgender e racconta la sorprendente ... 🔗msn.com

Airyn, figlia di Robert De Niro, fa coming out come donna trans: “Sono stata visibile, ma mai riconosciuta per ciò che sono” - "Vorrei essere d'ispirazione anche solo per un'altra persona come me che sia nera, che sia queer, che non indossi una taglia extra small". 🔗gay.it