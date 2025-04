Aidem Affidamento dei contratti pubblici e attività negoziali nelle scuole dopo il D Lgs 209 24 | istruzioni e supporto pratico

Corso online di formazione pratica rivolto a Dirigenti Scolastici, DSGA e segreterie scolastiche, per imparare a gestire le attività negoziali alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/24 (efficace dal 1° gennaio 2025), che aggiorna profondamente il D.Lgs. 36/23, incidendo su quasi un centinaio di articoli relativi ai contratti pubblici.

Stefania Ranzato, Lady Cyber, oggi vale 125 milioni di euro. Grazie al boom di contratti pubblici valutati da una perizia giurata - Stefania Ranzato, la Lady Cyber al centro dell’inchiesta sulla Sogei non è solo una donna di grande fascino come con toni un pizzico più grevi ha notato – intercettato – l’ex direttore generale della società informatica del MEF, Paolino Iorio («Dato che è una bella f**a, so rimasto un po’ così…»). È una donna molto ricca che si stava avviando a diventare l’imprenditrice numero uno della sicurezza cibernetica nazionale grazie alle numerose gare Consip vinte e alle commesse ottenute quasi solo dalla pubblica amministrazione. 🔗open.online

Osservatorio Nazionale sui Contratti Pubblici a Parma - La presentazione del progetto “Osservatorio Nazionale sui Contratti Pubblici” e del II convegno nazionale intitolato "Il Codice dei Contratti Pubblici e il suo Correttivo: un bilancio di due anni di attività" – previsto a Parma il 28 marzo 2025 -, entrambi promossi da Parma Infrastrutture S.p.A... 🔗parmatoday.it

Ance, un convegno sul Correttivo 209/24 al Nuovo codice dei contratti pubblici - BRINDISI - Un'importante occasione di studio e approfondimento sulle recenti novità normative: Ance Brindisi, in collaborazione con l’Ordine degli ingegneri di Brindisi e l’Ordine degli avvocati di Brindisi, promuove un convegno dedicato al Correttivo 209/24 al Nuovo codice dei contratti pubblici... 🔗brindisireport.it

Equo compenso: non si applica ai contratti pubblici - non si applica agli importi spettanti per l’affidamento di servizi tecnici negli appalti pubblici. Per questi, infatti, il riferimento normativo resta il d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti ... 🔗lavoripubblici.it

Contratti pubblici: disciplina, tipologie e caratteristiche peculiari - Esistono diverse tipologie di contratti pubblici, come quelli a procedura aperta, ristretta, negoziata e di appalto pubblico, ognuno con modalità di affidamento specifiche. I contratti pubblici ... 🔗skuola.net

Contratti pubblici: pubblicata la guida di Assonime aggiornata con la nuova normativa - Pubblicato il documento dal titolo “Guida al codice dei contratti pubblici aggiornato al decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024)” con cui Assonime offre un commento sintetico e organico delle ... 🔗ipsoa.it