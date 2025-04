Ai sindacati dei prof non piace la circolare Valditara contro i cumuli di compiti e verifiche | Intrusione nella libertà di insegnamento

circolare per alleggerire lo zaino degli studenti, ma che finisce per spaccare il fronte della scuola. È bastato un documento ministeriale firmato dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, diffuso nei giorni scorsi al rientro dal lungo ponte di Pasqua e del 25 aprile, per scatenare la reazione furiosa dei sindacati degli insegnanti. Stop alle verifiche concentrate in un solo giorno e basta compiti assegnati all'ultimo momento sul registro elettronico: è questo il messaggio del ministro. Una mossa che sembra pensata per guadagnare il favore di studenti e famiglie, ma che le principali sigle dei docenti leggono come «un'ingerenza grave nella libertà professionale degli insegnanti». Di segno opposto, invece, la reazione dei dirigenti scolastici, che accolgono con favore la circolare, definendola un insieme di «suggerimenti di buon senso».

Corsi Indire per i prof di sostegno: Valditara firma i decreti. Sindacati divisi: “Primo passo”. “Contrari” - Nuovo giro di boa per i futuri insegnanti di sostegno: arrivano i corsi di formazione organizzati da Indire, l’istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa, recentemente “commissariato” dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Con la firma di due decreti finalizzati all’attivazione dei percorsi di specializzazione previsti dal decreto Legge 71 del 2024, viale Trastevere prova a dare una risposta alla carenza di personale formato per l’insegnamento a un bambino o a un ragazzo con disabilità. 🔗ilfattoquotidiano.it

Scuola, arriva la pagella per i presidi: stipendio legato ai risultati. Che cosa cambia e perché non piace ai sindacati - Ora è ufficiale. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che introduce la cosiddetta pagella dei presidi, ovvero il «Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici» che vincola una parte della retribuzione al raggiungimento di determinati obiettivi. Questa nuova valutazione, che entrerà in vigore già da questo anno scolastico 2024/2025, nasce con l’obiettivo dichiarato di rendere più trasparente e meritocratica la gestione delle scuole. 🔗open.online

L'appello dei prof: “La rigidità dei sindacati fa male ai ricercatori” - Un nuovo documento chiede di introdurre forme più flessibili rispetto al solo contratto nazionale di ricerca: "I giovani non vogliono stabilità, ma stipendi più alti", dicono i firmatari al Foglio. Ma ... 🔗ilfoglio.it

Scuola, arriva la pagella per i presidi: stipendio legato ai risultati. Che cosa cambia e perché non piace ai sindacati - L'articolo Scuola, arriva la pagella per i presidi: stipendio legato ai risultati. Che cosa cambia e perché non piace ai sindacati proviene da Open. 🔗msn.com

Scuola, 1.200 prof in fuga verso il Sud: aumentate del 40% le richieste di trasferimento - I sindacati, però, vanno anche oltre, evidenziando la presenza di insegnanti precari, che lavorano come supplenti, costretti a rinunciare al lavoro nel trevigiano perché non nelle condizioni di ... 🔗ilgazzettino.it