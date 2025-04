Ai Cantieri della Zisa Uno Maggio Adelante l’evento musicale gratuito della Cgil all’Averna Spazio Open

all'Averna Spazio Open, a partire dalle ore 13, l'evento Uno Maggio Adelante. L'appuntamento musicale e di intrattenimento per la Festa delle lavoratrici e lavoratori torna per il secondo anno di seguito ai Cantieri della Zisa con concerti di gruppi e band, interventi e.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ne parlano su altre fonti

