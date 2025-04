Ahsoka 2 iniziate finalmente le riprese | Rosario Dawson svela la prima foto dal set

riprese della seconda stagione di Star Wars: Ahsoka sono in corso e la star Rosario Dawson ha recentemente condiviso un'immagine proprio dal set. Su Instagram, Dawson ha postato una foto per festeggiare l'inizio della produzione. L'immagine ritrae l'ombra dell'attrice sul terreno mentre si reca sul set. Come si evince dalla silhouette, Dawson appare truccata da Ahsoka; i fan possono vedere i tratti caratteristici del personaggio, come i lekku, suo marchio di fabbrica. La didascalia aggiunta dall'attrice al post conferma che il giorno in cui il suo post è stato condiviso (ovvero lunedì 28 aprile) è stato quello in cui . 🔗 Movieplayer.it - Ahsoka 2, iniziate finalmente le riprese: Rosario Dawson svela la prima foto dal set È stata la stessa protagonista a postare un'immagine dal set della seconda stagione della serie Star Wars, tra le più amate tra quelle targate Disney Ledella seconda stagione di Star Wars:sono in corso e la starha recentemente condiviso un'immagine proprio dal set. Su Instagram,ha postato unaper festeggiare l'inizio della produzione. L'immagine ritrae l'ombra dell'attrice sul terreno mentre si reca sul set. Come si evince dalla silhouette,appare truccata da; i fan possono vedere i tratti caratteristici del personaggio, come i lekku, suo marchio di fabbrica. La didascalia aggiunta dall'attrice al post conferma che il giorno in cui il suo post è stato condiviso (ovvero lunedì 28 aprile) è stato quello in cui . 🔗 Movieplayer.it

