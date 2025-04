Agroalimentare prezzi globali di grano e mais in forte ribasso

grano in Europa e un aumento ancora maggiore di mais negli Stati Uniti, stima Damien Vercambre, di Inter-Courtage. A Chicago il calo dei prezzi è dovuto alle buone condizioni di crescita nelle grandi pianure americane, ma anche alle persistenti preoccupazioni relative ai dazi doganali imposti e sospesi successivamente da Donald Trump. “La controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina non accenna a risolversi”, sospira Dewey Strickler di Ag Watch Market Advisors. Una situazione che invita gli operatori alla prudenza in un contesto di bassa domanda. La semina di soia e mais sta procedendo rapidamente negli Stati Uniti e le recenti piogge hanno migliorato le condizioni di crescita del grano invernale, che in questo periodo è tornato al livello dell’anno scorso (con il 49 per cento del grano in condizioni “da buone a eccellenti”), secondo l’ultimo rapporto del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti. 🔗 “Il vero motore di questo declino è il petrolio, ma c’è un aggiustamento legato alle previsioni migliori sulla produzione di cereali nel 2025” con un probabile aumento di oltre 10 milioni di tonnellate diin Europa e un aumento ancora maggiore dinegli Stati Uniti, stima Damien Vercambre, di Inter-Courtage. A Chicago il calo deiè dovuto alle buone condizioni di crescita nelle grandi pianure americane, ma anche alle persistenti preoccupazioni relative ai dazi doganali imposti e sospesi successivamente da Donald Trump. “La controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina non accenna a risolversi”, sospira Dewey Strickler di Ag Watch Market Advisors. Una situazione che invita gli operatori alla prudenza in un contesto di bassa domanda. La semina di soia esta procedendo rapidamente negli Stati Uniti e le recenti piogge hanno migliorato le condizioni di crescita delinvernale, che in questo periodo è tornato al livello dell’anno scorso (con il 49 per cento delin condizioni “da buone a eccellenti”), secondo l’ultimo rapporto del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Packaging agroalimentare: volano i prezzi di alluminio, carta, plastica e vetro. Allarme rincari per i consumatori - Roma, 10 marzo 2025 – La ripresa della domanda dopo lo stop dovuto alla pandemia, le continue tensioni energetiche, le difficoltà incontrate da trasporti e logistica per la crisi lungo il canale di Suez e il rallentamento della crescita economica globale: sono solo alcuni dei fattori che hanno influenzato profondamente, negli ultimi cinque anni, l'andamento dei prezzi delle materie prime del settore packaging. 🔗quotidiano.net

Coldiretti: "Invasione di grano canadese, crollano i prezzi pagati agli agricoltori" - "Sos invasione di grano canadese nelle campagne italiane, con gli arrivi aumentati del 68% e i prezzi pagati agli agricoltori che crollano nonostante un’annata che ha visto un calo del 20% del raccolto, mentre diminuiscono le scorte nella Ue". A lanciare l’allarme è la Coldiretti sulla base di... 🔗ravennatoday.it

Crisi del grano in Italia, prezzi e raccolti in calo - Il mercato del grano in Italia sta attraversando una fase critica, con un crollo dei prezzi pagati agli agricoltori e una riduzione significativa dei raccolti. A lanciare l’allarme è la Coldiretti, che punta il dico contro l’invasione di grano canadese nei mercati italiani, che sta mettendo in seria difficoltà i produttori nazionali. L’invasione del grano straniero fa crollare il prezzo di quello italiano Secondo un’analisi sui dati Dg Agri relativi alla campagna commerciale 2024/2025, le importazioni di grano duro dal Canada sono aumentate del 68%, raggiungendo le 392mila tonnellate tra ... 🔗quifinanza.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Agroalimentare, prezzi globali di grano e mais in forte ribasso; Oltre ai Dazi: nuova minaccia per l’agroindustria; Clima e incognita Trump sui prezzi globali degli alimenti; Grano duro, in Italia i prezzi non crescono. 🔗Ne parlano su altre fonti

Grano duro, i prezzi internazionali calano di colpo - La svalutazione delle monete americane e la diminuzione dei prezzi di trasporto interni falciano i prezzi Fob di Cwad e Northern Durum. In Italia ancora cali nelle borse merci legati alla paura dei da ... 🔗agronotizie.imagelinenetwork.com

Grano duro, frena la discesa dei prezzi in Italia - Sostanziale stabilità dei valori sui mercati americani, con un ridotto impatto delle interferenze dei cambi. I prezzi dell'ultima asta in Algeria non sembrano influenzare i mercati italiani ... 🔗agronotizie.imagelinenetwork.com

Prezzi grano duro aprile 2025 - Prezzi grano duro al 7 aprile 2025. I prezzi del frumento duro nazionale sono in ribasso su tutte le piazze. Le quotazioni del frumento duro nazionale continuano a scendere. A Milano il calo rilevato ... 🔗informatoreagrario.it