Agorà Job Fair Colloqui ad Arese

Agorà Job Fair, un evento realizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Arese, al Centro Civico Agorà in via Monviso 7. L'obiettivo dell'iniziativa è utilizzare uno spazio accessibile e informale per far incontrare imprese, agenzie per il lavoro ed enti del terzo settore con le persone in cerca di occupazione. Tra le aziende saranno presenti ATM, Azienda Trasporti Milanesi, Battistolli, Carrefour, Dachser&Fercam, Fibra Infinity, Forgiatura Moderna Arese, HQ Engineering, McDonald's, oltre dieci agenzie per il lavoro con diverse ricerche a cui candidarsi e gli enti del terzo settore con progetti e opportunità di lavoro sul territorio.

Tourism job Fair a Palermo: "Nell'ultimo anno sette eventi con oltre settemila colloqui effettuati" - Taglio del nastro stamattina a Palermo, per il "Tourism job fair", la fiera nata per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, giunta alla sua seconda edizione. Sessantuno aziende saranno presenti fino a domani nell'edificio che ospita l'Eco Museo Mare e Memoria... 🔗palermotoday.it

Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, al via la fiera del "Tourism Job Fair" - E' stata inaugurata oggi, all'Ecomuseo Mare e Memoria Viva di via Messina Marine la due giorni del "Tourism Job Fair". Si tratta di una fiera nata per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, organizzata dall'assessorato regionale al Lavoro - tramite il Centro... 🔗palermotoday.it

In ottocento all’assalto del Job Day. Per adulti e teenager 400 colloqui - Hanno risposto in 800 al Job Day Varese, occasione d’incontro tra imprese, enti istituzionali e aspiranti lavoratori in cerca di un’occupazione. L’evento, che si è svolto ieri alle Ville Ponti, ha visto la partecipazione di studenti dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) insieme a giovani alla ricerca della prima esperienza lavorativa. Al centro della giornata, colloqui di lavoro condotti dai selezionatori dei Centri per l’impiego, dalle agenzie per il lavoro e dalle aziende del territorio. 🔗ilgiorno.it

