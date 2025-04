Agguato alla stazione Due diciassettenni pestati La Polfer denuncia 4 ragazzi

Polfer ha identificato e denunciato a piede libero quattro ragazzi sospettati di avere aggredito e picchiato nel pomeriggio del 14 aprile scorso, un lunedì, due 17enni all’interno della stazione ferroviaria. Si tratta di tre minorenni, tutti residenti a Ravenna anche se di origine straniera e di età comprese tra i 15 e i 17 anni. E di un 18enne italiano sempre residente a Ravenna.Sono tutti già noti alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Si procede per lesioni aggravate: per i primi tre, la competenza è della procura dei minorenni di Bologna. Per l’ultimo la competenza è della procura ordinaria di Ravenna.Secondo le verifiche dei poliziotti, i due 17enni erano stati presi di mira, per futili motivi, da un gruppo di coetanei. Forse alla base di tutto, un apprezzamento a una ragazza. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Agguato alla stazione. Due diciassettenni pestati. La Polfer denuncia 4 ragazzi Laha identificato eto a piede libero quattrosospettati di avere aggredito e picchiato nel pomeriggio del 14 aprile scorso, un lunedì, due 17enni all’interno dellaferroviaria. Si tratta di tre minorenni, tutti residenti a Ravenna anche se di origine straniera e di età comprese tra i 15 e i 17 anni. E di un 18enne italiano sempre residente a Ravenna.Sono tutti già noti alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Si procede per lesioni aggravate: per i primi tre, la competenza è della procura dei minorenni di Bologna. Per l’ultimo la competenza è della procura ordinaria di Ravenna.Secondo le verifiche dei poliziotti, i due 17enni erano stati presi di mira, per futili motivi, da un gruppo di coetanei. Forsebase di tutto, un apprezzamento a una ragazza. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

