Aggressione omofoba in centro Io preso a schiaffi e insultato

Bologna, 30 aprile 2025 – "A trent'anni essere preso a schiaffi da ragazzini che ti chiamano 'ricchione', 'frocio', non è solo umiliante. È inaccettabile". Chi parla ha 29 anni, da sette vive a Bologna, dove lavora in centro. Lo scorso weekend era assieme a un gruppo di amici e si stava dirigendo verso piazza Aldrovandi, quando in via Petroni è stato aggredito, con insulti omofobi, schiaffi e spray urticante, "da un gruppo sette o otto ragazzi, alcuni minorenni – spiega la vittima –. In particolare uno di loro se l'è presa con me, probabilmente perché non nascondo la mia omosessualità. Urlava in albanese, ma le parole che pronunciava contro di me le conoscevo, perché ho amici albanesi". La situazione è velocemente degenerata quando il ragazzo, un albanese di 22 anni, ha strappato di mano al ventinovenne il drink e se lo è lanciato, da solo, addosso: "Ha iniziato a urlare che ero stato io a bagnarlo – dice ancora la vittima – e mi ha preso a schiaffi.

