Aggressione in un locale di Pescara Vecchia il titolare | In 30 hanno mandato tre clienti in ospedale e devastato il locale

Aggressione in piena regola ai danni del titolare di un locale di Pescara Vecchia e i tre avventori presenti in quel momento all’interno dell’attività. A raccontare quanto avvenuto è proprio l’esercente che, tra l’altro, è anche residente della zona.Tutto sarebbe avvenuto dopo la. 🔗 Ilpescara.it - Aggressione in un locale di Pescara Vecchia, il titolare: "In 30 hanno mandato tre clienti in ospedale e devastato il locale" Un’in piena regola ai danni deldi undie i tre avventori presenti in quel momento all’interno dell’attività. A raccontare quanto avvenuto è proprio l’esercente che, tra l’altro, è anche residente della zona.Tutto sarebbe avvenuto dopo la. 🔗 Ilpescara.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mangiano sushi al ristorante, otto persone intossicate: chiuso il locale in centro a Pescara - Sospensione dell'attività per un ristorante giapponese, in pieno centro a Pescara, dopo un sospetto di tossinfezione alimentare che ha colpito otto clienti. Tutti hanno dovuto far ricorso... 🔗ilmessaggero.it

Violenta aggressione in un locale: scatta il Daspo urbano - Un provvedimento di Dacur, anche noto come Daspo urbano, ha colpito un 33enne della città di Fondi, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale del questore. Il giovane, con un significativo curriculum criminale, annovera diversi precedenti di polizia per detenzione di... 🔗latinatoday.it

Stop al Piano di risanamento acustico a Pescara Vecchia: il confronto si sposta sul tema sicurezza - Accolta la richiesta di sospensiva sulla delibera per l'attuazione di un Piano di risanamento acustico anche per Pescara Vecchia. L'atto con cui si intende regolamentare il “rumore” della cosiddetta movida, si sarebbe dovuto discutere e approvare nella seduta del consiglio comunale del 29 aprile... 🔗ilpescara.it

Cosa riportano altre fonti

Aggressione in un locale di Pescara Vecchia, il titolare: In 30 hanno mandato tre clienti in ospedale e devastato il locale; Pescara vecchia, il racconto choc del gestore di un locale: «Picchiati da trenta rom ubriachi, servono più con; Stop al Piano di risanamento acustico a Pescara Vecchia: il confronto si sposta sul tema sicurezza; RAGAZZO PESTATO DAL BRANCO A PESCARA: IL PAPA', ALTRA TRAGEDIA SFIORATA, CHIEDIAMO PENE CERTE. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pescara, picchiati da trenta rom davanti ad un locale della movida. L'appello in consiglio: «Servono più controlli» - IL CASO L'aggressione ai danni di un esercente di corso Manthonè, anche residente a Pescara vecchia, avvenuta domenica notte intorno all’una e mezza, ha spinto la ... 🔗ilmessaggero.it