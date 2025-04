Aggredita in pieno centro a Milano da un uomo mezzo nudo Il racconto di Carlotta Ferlito

Ilgiornale.it - "Aggredita in pieno centro a Milano da un uomo mezzo nudo". Il racconto di Carlotta Ferlito L'ex ginnasta ha raccontato il terribile episodio accaduto a una delle sue migliori amiche: cosa è successo alla stazione di Cadorna 🔗 Ilgiornale.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Anziana aggredita in pieno centro a Civitanova - Civitanova Marche, 15 marzo 2025 – Esce di casa per andare a trovare un’amica, ma viene aggredita alle spalle da un giovane extracomunitario che le infila le mani in tutte e due le tasche del cappotto. È quanto accaduto nel pomeriggio dell’altro ieri, in pieno centro, in via della Carena, nel cuore del borgo marinaro. È lì che poco prima delle 17 stava camminando una 88enne che vive in zona. L’anziana era uscita di casa per raggiungere una sua amica. 🔗ilrestodelcarlino.it

Milano, accoltella un giovane in pieno centro e scappa: è caccia all’aggressore in fuga - Ieri pomeriggio, domenica 16 marzo, un giovane di 29 anni è stato accoltellato in corso Europa, nel centro di Milano. Un giovane di 29 anni è stato accoltellato in corso Europa, nel centro di Milano. L’aggressione è avvenuta nel corso del pomeriggio (intorno alle 16) di ieri, domenica 16 marzo, Sul luogo sono arrivati sia l’ambulanza sia i carabinieri che adesso, danno la caccia all’aggressore in fuga. 🔗dayitalianews.com

Brutalmente aggredita in strada dal compagno: salva una donna grazie all’intervento di due agenti fuori servizio. E’ successo in pieno centro a Latina - Aggressione sotto gli occhi dei passanti: una vicenda che scuote il centro di Latina Poteva trasformarsi in una tragedia quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì in via Curtatone, nel cuore di Latina, dove una donna è stata brutalmente aggredita dal compagno. Una scena sconvolgente, avvenuta in una zona trafficata, che ha trovato il suo epilogo grazie all’intervento tempestivo di due funzionari della Polizia Locale, liberi dal servizio. 🔗dayitalianews.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggredita in pieno centro a Milano da un uomo mezzo nudo. Il racconto di Carlotta Ferlito; Milano Marittima, giovane ferito durante un’aggressione: portato al Bufalini; Sparatoria in centro a Milano: uomo colpito in faccia e al collo mentre torna a casa; Agguato e sparatoria in corso Garibaldi, cinese ferito alla testa e al collo da più colpi di pistola: è grave. Caccia a due uomini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Aggredita in pieno centro a Milano da un uomo mezzo nudo". Il racconto di Carlotta Ferlito - L'ex ginnasta ha raccontato il terribile episodio accaduto a una delle sue migliori amiche: cosa è successo alla stazione di Cadorna ... 🔗ilgiornale.it

Accoltellato al volto in centro a Milano, uomo in ospedale: si cerca l’aggressore in fuga - Questa mattina, lunedì 14 aprile, un uomo è stato accoltellato al volto con un'arma bianca nel pieno centro di Milano ... 🔗fanpage.it

Milano, collaboratore domestico ucciso in pieno centro. La polizia scientifica sul luogo del delitto - Milano, collaboratore domestico ucciso in pieno centro. La polizia scientifica sul luogo del delitto Orrore a Milano, ladro entra in casa e uccide il domestico: arrestato Domenica un collaboratore ... 🔗informazione.it