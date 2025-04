Aggredisce fisicamente la moglie | arrestato a Capaccio Paestum

fisicamente la moglie, un uomo, B.M. le sue inziali, arrestato a Capaccio Paestum ieri, 29 aprile. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli gli hanno stretto le manette ai polsi, a seguito della ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria. 🔗 Salernotoday.it - Aggredisce fisicamente la moglie: arrestato a Capaccio Paestum Avrebbe aggreditola, un uomo, B.M. le sue inziali,ieri, 29 aprile. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli gli hanno stretto le manette ai polsi, a seguito della ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria. 🔗 Salernotoday.it

