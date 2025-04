Agesci celebra 50 anni tra tende sogni e una grande festa sul lungomare | il programma

anniversario che profuma di avventura, comunità e futuro. Se qualcuno pensa che lo scautismo sia solo “fazzoletti al collo” e canti attorno al fuoco, è il momento di fare un update!Lo scoutismo è una straordinaria scuola di vita, un'avventura educativa che da oltre un secolo accompagna. 🔗 Reggiotoday.it - Agesci celebra 50 anni tra tende, sogni e una grande festa sul lungomare: il programma Unversario che profuma di avventura, comunità e futuro. Se qualcuno pensa che lo scautismo sia solo “fazzoletti al collo” e canti attorno al fuoco, è il momento di fare un update!Lo scoutismo è una straordinaria scuola di vita, un'avventura educativa che da oltre un secolo accompagna. 🔗 Reggiotoday.it

Scoppola “I 50 anni dell’Agesci sono un momento importante” - ROMA (ITALPRESS) – “I 50 anni dell’Agesci sono un momento importante per ricordare da un lato il valore primario dell’educazione, e dall’altro il fatto che le nuove generazioni oggi costruiscono segni di speranza difendendo l’ambiente e promuovendo percorsi di cittadinanza attiva”. Lo ha dichiarato Francesco Scoppola, presidente del comitato nazionale dell’Agesci. xc3/tvi/mca1 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Reggio Calabria, 50 anni di AGESCI: gli eventi del 4 maggio - 50 anni di AGESCI tra tende, sogni e cittadinanza attiva. Un anniversario che profuma di avventura, comunità e futuro. 🔗strettoweb.com

Il gruppo scout AGESCI Salerno 10 celebra i suoi primi 50 anni di vita

L’AGESCI educa le nuove generazioni a essere cittadini consapevoli - Dal 1974, anno della sua fondazione, l’AGESCI ha accompagnato e ispirato intere generazioni di giovani in tutta Italia, trasmettendo la sua pedagogia e i suoi valori ... 🔗ilmessaggero.it