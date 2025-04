Affitti per studenti | Aumenti scandalosi per un posto letto no agli hotel studenteschi

Affitti in 4 anni. E' quello che si è verificato a Pisa secondo la lista Diritti in Comune, per uno "scandaloso aumento del costo di un posto letto per uno studente o una studentessa a Pisa, con un costo medio pari a 339 euro, secondo l'indagine di Immobiliare. 🔗 Pisatoday.it - Affitti per studenti: "Aumenti scandalosi per un posto letto, no agli hotel studenteschi" Un aumento del 15% dei prezzi degliin 4 anni. E' quello che si è verificato a Pisa secondo la lista Diritti in Comune, per uno "scandaloso aumento del costo di unper uno studente o una studentessa a Pisa, con un costo medio pari a 339 euro, secondo l'indagine di Immobiliare. 🔗 Pisatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Studenti valtellinesi fuori sede a Milano e Pavia: “I soldi delle acque contro il caro affitti” - Sondrio – Utilizzare parte dei soldi a disposizione del Bim per risolvere, almeno parzialmente, il grande problema relativo al costo esorbitante degli alloggi degli universitari valtellinesi che seguono i corsi a Milano e Pavia. L’associazione “Patto per il Nord” lancia la proposta alla vigilia dell’assemblea del Bim dell’Adda chiedendo espressamente di convogliare parte delle risorse a disposizione, derivanti dai canoni idroelettrici, a favore dei giovani universitari e delle loro famiglie. 🔗ilgiorno.it

Affitti in aumento per gli studenti universitari, i costi nelle città italiane: fino a +73% a Bologna, Milano ancora la più cara - Il problema degli affitti, in particolare per gli studenti fuori sede, si fa sempre più serio. Nei principali centri universitari italiani, il budget medio richiesto per l?affitto di una... 🔗leggo.it

Occupano l’ex cinema Splendor di Milano per protesta contro il caro affitti: assolti 11 studenti - Undici studenti del movimento 'Tende in piazza' erano finiti a processo per l'occupazione nel settembre 2023 dell'ex cinema Splendor di Milano. Come richiesto dal pm, sono stati tutti assolti "per la particolare tenuità del fatto".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Affitti per studenti: Aumenti scandalosi per un posto letto, no agli hotel studenteschi; Quanto è aumentato l’affitto di una stanza nelle città universitarie italiane; Blog | Emergenza abitativa, la denuncia degli studenti: «Studiare fuorisede è diventato un lusso; Bologna, emergenza casa: Legge anti affitti brevi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Affitti delle stanze sempre più alti, quanto costa vivere in città universitarie - Questi centri urbani attraggono ogni anno migliaia di studenti fuori sede ... dinamiche ma con prezzi in grado di fluttuare molto di più. Gli affitti nelle città universitarie stanno aumentando Il ... 🔗quifinanza.it

Collegi di Merito, ecco come abbattere i costi degli alloggi per gli studenti fuori sede - Offerte borse di studio per 23 milioni di euro. Per gli studenti ci sono degli abbattimenti dei costi che in alcuni casi possono arrivare al 60% ... 🔗msn.com

Affitti in aumento per gli studenti universitari, i costi nelle città italiane: fino a +73% a Bologna, Milano ancora la più cara - Il problema degli affitti, in particolare per gli studenti fuori sede, si fa sempre più serio. Nei principali centri universitari italiani, il budget medio richiesto per l’affitto di ... 🔗msn.com