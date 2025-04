Affari Tuoi Davide in lacrime accetta il cambio e cede 200mila euro | “Ho seguito il consiglio della mia nipotina”

Affari Tuoi in onda mercoledì 30 aprile la partita di Davide. Il concorrente viene dall'Emilia Romagna e ha giocato con la compagna Giorgia: accetta il cambio e sceglie il pacco numero 2, che gli aveva indicato la sua nipotina, ma nel suo ne aveva 200mila. 🔗 Nella puntata diin onda mercoledì 30 aprile la partita di. Il concorrente viene dall'Emilia Romagna e ha giocato con la compagna Giorgia:ile sceglie il pacco numero 2, che gli aveva indicato la sua nipotina, ma nel suo ne aveva. 🔗 Fanpage.it

