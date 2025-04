Affari tuoi ci sputi sopra | Francesca caos sui titoli di coda

Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto Stefano De Martino, la concorrente Francesca, pacchista in rappresentanza dell'Abruzzo, torna a casa con 15mila euro. Ha giocato fino alla fine, l'impiegata in un'azienda di trasporti di Avezzano, ma in bocca le resterà un sapore dolceamaro. La sua strategia rischia-tutto non è risultata infatti così azzeccata.Dopo i primi 6 pacchi chiamati (e 100mila euro bruciati), il Dottore presenta la prima offerta da 30mila euro ma Francesca, giustamente, rifiuta. Subito una beffa: altra chiamata e 300mila euro in fumo. Il Dottore ci riprova al ribasso, con 20mila euro. La concorrente dice nuovamente no, così come alla proposta successiva di cambiare il pacco. Con sei pacchi da aprire, 5 rossi e uno solo blu, il Dottore torna a tentare la concorrente con 30mila euro, ma Francesca a questo punto decide di andare fino in fondo, rispedendo al mittente pure un rialzo a 40mila euro. 🔗 Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "ci sputi sopra": Francesca, caos sui titoli di coda Bene ma non benissimo. Ad, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto Stefano De Martino, la concorrente, pacchista in rappresentanza dell'Abruzzo, torna a casa con 15mila euro. Ha giocato fino alla fine, l'impiegata in un'azienda di trasporti di Avezzano, ma in bocca le resterà un sapore dolceamaro. La sua strategia rischia-tutto non è risultata infatti così azzeccata.Dopo i primi 6 pacchi chiamati (e 100mila euro bruciati), il Dottore presenta la prima offerta da 30mila euro ma, giustamente, rifiuta. Subito una beffa: altra chiamata e 300mila euro in fumo. Il Dottore ci riprova al ribasso, con 20mila euro. La concorrente dice nuovamente no, così come alla proposta successiva di cambiare il pacco. Con sei pacchi da aprire, 5 rossi e uno solo blu, il Dottore torna a tentare la concorrente con 30mila euro, maa questo punto decide di andare fino in fondo, rispedendo al mittente pure un rialzo a 40mila euro. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

“Affari Tuoi”, la decisione della Rai su Stefano: cosa succede - News Tv. Stefano De Martino continua a essere al centro dei piani strategici della Rai. Dopo una stagione di grandi risultati con Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1, il conduttore è pronto ad una nuova sfida. Viale Mazzini potrebbe mettere in campo una mossa inedita, mai concessa neanche ai grandi del passato, come Amadeus. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoiler Leggi anche: Tv in lutto, addio all’amato volto della famosa serie La Rai punta tutto su Stefano De Martino La ... 🔗tvzap.it

“Affari tuoi”, la figlia di Lucia sconvolta: la sua reazione spiazza i telespettatori - News Tv. “Affari tuoi” ieri. Nella puntata di ieri del noto programma televisivo, la concorrente Lucia, proveniente dal Friuli Venezia Giulia, ha vissuto un’esperienza molto intensa e purtroppo sfortunata. Accompagnata dalla figlia, Lucia ha affrontato il gioco con grande speranza, ma alla fine è tornata a casa senza alcuna vincita. A spiazzare il pubblico è stata la reazione della figlia. (Continua…) Leggi anche: “Affari tuoi”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successo Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano ci ricasca: il gesto alle spalle dei concorrenti “Affari ... 🔗tvzap.it

Stefano ad Affari Tuoi cede all’offerta finale: “Penso ai figli”, ma nel suo pacco c’erano 100mila euro - Lieto fine dal sapore amaro per Stefano ad Affari Tuoi. Il vigile della Toscana ha ceduto all'offerta del dottore sul finale: ha accettato 35mila euro pensando ai figli, ma in gioco c'erano ancora 100mila euro. Ed erano proprio nel suo pacco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Affari tuoi, ci sputi sopra: Francesca, caos sui titoli di coda; Affari Tuoi, raptus di Stefano De Martino: alza la cornetta... Pubblico sconvolto; Affari Tuoi, chi è Gennarino: il nuovo pacco presentato da Stefano De Martino | .it; Affari Tuoi, mamma mia che allegria: Chiara e Antonino ricoperti di critiche. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Affari Tuoi, Noemi scoppia in lacrime e il fidanzato la consola. Sui social è polemica: "Autosabotata" - Nella puntata del 28 aprile, la partita di Noemi inizia abbastanza male e finisce con 0 euro per le sei porte e lacrime alla Regione Fortunata: cosa è successo ... 🔗libero.it

Affari tuoi, Noemi in lacrime cambia un salame con zero euro: “A casa nostra non ci sono neanche le porte” - Nella puntata di Affari tuoi in onda lunedì 28 aprile ha giocato Noemi, la concorrente della regione Basilicata ... 🔗fanpage.it

Affari Tuoi, Striscia la Notizia denuncia un altro caso eclatante - Striscia la Notizia continua a puntare i riflettori su Affari Tuoi. Sono anni che il TG satirico di Antonio Ricci si concentra sull’autenticità della gara che va in onda nell’access prime ... 🔗dilei.it