Affari tuoi che caz***a che hai fatto Davide travolto dopo i titoli di coda

"Non ne ha imbroccato una che è una". Sta tutta qua, in un commento crudo di un telespettatore su X, l'avventura sfortunata di Davide ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Alla fine si arriva alla Regione fortunata, l'ultima spiaggia dei pacchisti modello "o la va o la spacca". E il concorrente romagnolo torna a casa a mani vuote. "Che poverino, uno dei pochi che veramente meritava di vincere", è uno dei commenti degli appassionati su X, in tempo reale. "Stefano è uno str***zo comunque fa credere che abbiano vinto", "Che partita tragica", "Che peccato. Comunque lui un gran f***o", "Davide è andato a scuola da Momo. Che sf***a". Come spesso accade, gli utenti di X si dicono in grado di leggere gli "indizi" disseminati nel corso della puntata: "Già con il fatto che gli faceva aprire un pacco alla volta con tutti quei blu ancora in gioco doveva fargli capire che i 200k li aveva lui".

