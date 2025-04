Aeroporto sì al bilancio Gli utili volano a 24 milioni Dividendi agli azionisti

bilancio dell'Aeroporto Marconi da parte dell'assemblea dei soci, che, invece, non ha dato semaforo verde alla proposta di modifica dello statuto che prevedeva la possibilità di aumentare fino a 11 il numero dei membri del Consiglio di amministrazione.Il board, dunque, rimane a nove e sarà composto da Enrico Postacchini (confermato alla presidenza), Nazareno Ventola, Claudia Bugno, Valerio Veronesi, Giada Grandi, Annarita Bove, Carlo Schiavone, Francesco Minnetti e Monica Biccari.L'assemblea, dunque, ha approvato il bilancio relativo al 2024, che fa segnare risultati positivi. L'andamento economico-finanziario si è infatti chiuso con ricavi consolidati pari a 166,1 milioni di euro (in crescita del 14,5% rispetto al 2023), un'Ebitda di 55,1 milioni di euro, in crescita del 25%, e un utile consolidato di 24,4 milioni di euro, con un +46,3% rispetto al 2023.

