Aeroporto Arlotta di Grottaglie cantiere al terminal nei tempi | Trattative con un operatore

Riqualificazione dell'aeroporto, inizia il cantiere: si parte con le demolizioni - Aeroporto, si comincia. Partiranno lunedì 14 le prime operazioni per l’adeguamento dell’aeroporto ‘San Luca’ di Ferrara, che riguardano nello specifico la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e delle opere di logistica aeroportuale. L’adeguamento prevede un investimento complessivo... 🔗ferraratoday.it

Aeroporto, FdI risponde al sindaco di Grottaglie - Tarantini Time Quotidiano“Il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò e gli altri esponenti del centro sinistra, anziché alimentare sterili polemiche, pensassero a seguire attentamente l’iter amministrativo messo in campo da Aeroporti di Puglia (AdP), solo dopo la conferenza stampa dell’On. Dario Iaia tenutasi a Grottaglie nella sezione di Fratelli d’Italia. In sostanza, il Mit dal 2022 attendeva dalla Regione Puglia una risposta in merito all’interesse o meno agli oneri di servizio pubblico e solo dopo le nostre sollecitazioni Aeroporti di Puglia ha conferito incarico ad un tecnico per redigere ... 🔗tarantinitime.it

Aeroporto, Di Gregorio (PD): “La contraerea del centrodestra impallina l’aeroporto di Grottaglie” - Tarantini Time Quotidiano“Sono bastati pochi giorni per vedere entrare in azione la contraerea del centrodestra sulla possibilità di attivare voli passeggeri dall’aeroporto di Taranto-Grottaglie. Lo scalo ionico è interessato dai profondi lavori di ristrutturazione che renderanno finalmente competitiva la struttura su vari fronti, compreso l’aerospazio, ma non solo. Un investimento importante di circa 50 milioni di euro di cui la Regione Puglia si sta facendo carico. 🔗tarantinitime.it

Aeroporto Arlotta di Grottaglie, cantiere al terminal nei tempi: «Trattative con un operatore» - C'è per l'aeroporto di Grottaglie ... allo sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie. La società precisa così che i lavori sullo scalo procedono speditamente, come testimoniano le foto dell’avanzamento ... 🔗quotidianodipuglia.it

Aeroporto di Grottaglie: lavori in corso e nuove prospettive per lo scalo jonico - AdP ribadisce la massima attenzione dedicata allo scalo, con l’obiettivo di garantirne la piena operatività per rispondere alla crescente domanda di trasporto aereo. In questa direzione, sono ... 🔗giornaledipuglia.com

Aeroporto Arlotta di Grottaglie: Galante (M5S) esprime dispiacere per l'assenza di AdP in Commissione - Galante ha commentato: “Dispiace che Aeroporti di Puglia, che ha commissionato lo studio inviato al MIT, abbia deciso di non presentarsi in Commissione. È fondamentale che tutte le parti interessate e ... 🔗giornaledipuglia.com