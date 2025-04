Adriana Volpe e l’amore con il fidanzato Dario Costantini | “Avevo paura di mettermi in gioco ma lui mi fa brillare gli occhi”

Adriana Volpe è felicemente fidanzata con Dario Costantini. Ha conosciuto l'imprenditore e presidente nazionale della Cna nel corso di un programma da lei condotto. In un'intervista, la conduttrice racconta cosa l'ha fatta innamorare di lui e come si è liberata della corazza che aveva creato per proteggersi. 🔗 è felicemente fidanzata con. Ha conosciuto l'imprenditore e presidente nazionale della Cna nel corso di un programma da lei condotto. In un'intervista, la conduttrice racconta cosa l'ha fatta innamorare di lui e come si è liberata della corazza che aveva creato per proteggersi. 🔗 Fanpage.it

Adriana Volpe e il nuovo amore: il primo bacio sotto i riflettori - Adriana Volpe, la celebre conduttrice televisiva italiana di 51 anni, è stata recentemente paparazzata mentre si trovava in compagnia del suo nuovo compagno, Dario Costantini, un imprenditore di 49 anni originario di Piacenza e presidente nazionale della Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). Le immagini mostrano la coppia mentre si scambia tenere effusioni, segnando così un nuovo capitolo nella vita sentimentale della Volpe, che ha affrontato un periodo di difficoltà dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli. 🔗velvetgossip.it

"Ne vedremo delle belle" crolla negli ascolti: lo sfogo di Adriana Volpe, la chat abbandonata da Valeria Marini - Adriana Volpe che si sfoga perché è stata “ferita tantissimo”, Valeria Marini che abbandona la chat di gruppo, Patrizia Pellegrino accusata dalle altre di comprarsi i followers, Matilde Brandi che piange perché le figlie non “vengono mai a vedermi”. Che “Ne vedremo delle belle” fosse una bomb... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

RAI1 CHIAMA ADRIANA VOLPE: LA SHOWGIRL È UNO DEI NUOVI VOLTI DI LINEA VERDE - Adriana Volpe festeggia l’ingresso a Linea Verde, uno dei programmi storici e di maggiore successo di Rai1, dopo la partecipazione al GF Vip e al talk show BellaMa’. Terminata l’esperienza nel varietà pomeridiano di Rai2 per incomprensioni con Pierluigi Diaco, l’abbiamo vista da Caterina Balivo a La Volta Buona in una reunion con Giancarlo Magalli. In primavera, riferisce Oggi, la brava e bella Volpe avrà un programma tutto suo sulla rete ammiraglia Rai: “Uno spin-off di Linea Verde, la fortunata e longeva trasmissione domenicale”. 🔗bubinoblog

Adriana Volpe ritrova l’amore grazie alla tv/ “Compagno? Non volevo nessuno, con Dario ho cambiato idea” - Grazie alla televisione Adriana Volpe ha ritrovato l'amore ed è felice. Cosa ha detto sul suo nuovo compagno, sulle difficioltà affrontate e non solo. 🔗ilsussidiario.net

Adriana Volpe, chi è: età, figlia, fidanzato Dario Costantini ed ex marito/ “Mi maltrattava e mi minacciava” - Adriana Volpe è stata di recente una delle protagoniste di Ne vedremo delle belle, dove ha mostrato tutta la sua classe ed eleganza nel programma di Carlo Conti anche se la vincitrice è stata ... 🔗ilsussidiario.net