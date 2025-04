Addio alla professoressa Alessandra Parrini studiosa e archeologa

professoressa Alessandra Parrini, docente di Lingue e letterature classiche, ma anche nota studiosa e archeologa impegnata sul campo di importanti scavi, specialmente etruschi.In primis le Scuole Annesse all'Educandato Statale Ss. Annunziata, dove Alessandra Parrini, che se ne è andata a 66 anni dopo una lunga malattia, "ha insegnato con passione e dedizione Lingue e letterature classiche negli ultimi anni della sua carriera di docente, dal 2018 al 2021 – ricordano le colleghe – rivelandosi, pur nel breve lasso di tempo, una figura di riferimento per le studentesse e gli studenti del Liceo Classico Europeo".Poi il liceo classico Cicognini di Prato che si dice "in lutto per la morte di Alessandra Parrini, docente di latino e greco per generazioni di studenti – scrive l'Istituto pratese – La professoressa, dopo aver insegnato a lungo nell'istituto di via Baldanzi, si era trasferita nel 2018 al Convitto della Santissima Annunziata a Firenze, ma dal 2020 non aveva più ripreso l'insegnamento a causa di una malattia che, nel tempo, ha conosciuto alti e bassi fino al triste epilogo".

