Addio al prof Bargellini grande musicista e poeta

profondo in città il cordoglio per la morte, all’età di 87 anni, compiuti il 7 aprile, del professor Sauro Bargellini, insegnante di musica in diverse scuole medie tra le quali la Leonardo da Vinci. Il suo cuore si è fermato l’altro ieri al San Giuseppe di Empoli. Diplomato all’inizio degli anni Sessanta al Conservatorio Cherubini di Firenze, Sauro Bargellini, era un eccellente suonatore di tromba e ha fatto parte di alcuni gruppi musicali che si esibivano a Pistoia e fuori provincia.L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dagli «ex ragazzi» della Casa Don Bosco di don Italo Taddei che con Sauro hanno condiviso comuni esperienze e un legame profondo di amicizia. «Alla casa don Bosco avevamo una banda – racconta Umberto Biagi, uno degli amici di Sauro – ma lui si capiva che aveva un’inclinazione particolare per la musica che poi ha seguito nella sua vita diplomandosi al conservatorio e insegnando musica nelle medie». 🔗 Lanazione.it - Addio al prof Bargellini, grande musicista e poeta Pistoia, 30 aprile 2025 – È vasto eondo in città il cordoglio per la morte, all’età di 87 anni, compiuti il 7 aprile, delessor Sauro, insegnante di musica in diverse scuole medie tra le quali la Leonardo da Vinci. Il suo cuore si è fermato l’altro ieri al San Giuseppe di Empoli. Diplomato all’inizio degli anni Sessanta al Conservatorio Cherubini di Firenze, Sauro, era un eccellente suonatore di tromba e ha fatto parte di alcuni gruppi musicali che si esibivano a Pistoia e fuori provincia.L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dagli «ex ragazzi» della Casa Don Bosco di don Italo Taddei che con Sauro hanno condiviso comuni esperienze e un legameondo di amicizia. «Alla casa don Bosco avevamo una banda – racconta Umberto Biagi, uno degli amici di Sauro – ma lui si capiva che aveva un’inclinazione particolare per la musica che poi ha seguito nella sua vita diplomandosi al conservatorio e insegnando musica nelle medie». 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio eccellente al Grande Fratello, telespettatori a bocca aperta - Prosegue questa avvincente edizione del Grande Fratello. La notizia ora è ufficiale e i fan sono in vera e propria apprensione. Siamo ormai alle battute finali di questa avvincente edizione del Grande Fratello, forse non di altissimo livello per quel che riguarda i contenuti ma che ha comunque appassionato i telespettatori. Piersilvio Berlusconi aveva chiesto ... Leggi tutto L'articolo Addio eccellente al Grande Fratello, telespettatori a bocca aperta sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

“Addio anche a lui”. Cinema in lutto, è morto un grande protagonista: il suo nome nei film diventati capolavori - Lutto nel mondo del cinema. Un grande protagonista è morto nelle scorse ore, dopo aver messo la firma a dei film straordinari. Se n’è andato per sempre in ospedale, dove era stato ricoverato e messo sotto sedazione. L’annuncio ufficiale più triste è giunto direttamente dalla figlia Kate al Los Angeles Time. Il cinema è quindi in lutto per la perdita di questo grande regista, che ha confezionato dei successi riconosciuti a livello planetario. 🔗caffeinamagazine.it

Addio a Margherita Porfido: il Salento piange una grande musicista e una donna di cuore - La musica e la cultura salentina sono in lutto. È scomparsa improvvisamente Margherita Porfido, pianista e clavicembalista di fama, moglie del celebre trombettista Pino Minafra e madre del talentuoso pianista e compositore Livio Minafra.Leggi anche: Simone Cristicchi a Domenica In: “La mia canzone per mamma, guerriera che ha sfidato il dolore” Un talento immenso: dalla musica antica alle note contemporanee Margherita Porfido ha dedicato la sua vita alla musica, con passione e dedizione. 🔗thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

Addio al prof Bargellini, grande musicista e poeta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Addio al prof Bargellini, grande musicista e poeta - Si era diplomato negli anni Sessanta al Cherubini, era un ottimo trombettista. Aveva insegnato alle medie. Il ricordo dei ’ragazzi’ della Don Bosco ... 🔗msn.com