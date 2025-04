Addio ad Augusto Romei il dolore dei Lucchesi nel Mondo

Augusto Romei, presidente dei Lucchesi nel Mondo a Bangkok, una delle anime più attive e generose dell'associazione che rappresenta 4.800 famiglie aderenti nel Mondo e 80 tra delegazioni e circoli sparsi in ogni continente. La presidente Ilaria del Bianco e il direttivo dell'associazione Lucchesi nel Mondo partecipano al grande dolore per la scomparsa di un amico e benefattore ed esprimono alla famiglia vicinanza ed affetto. Augusto Romei, classe 1950, abitava e lavorava da decenni, insieme alla famiglia a Bangkok in Thailandia, dove aveva fondato l'azienda "Quick Pack Pacific" che produce pellicole per imballaggio di cibi. "Augusto è stato per noi un amico e molto più di un benefattore – sottolinea Ilaria Del Bianco -. Ci ha dimostrato nei fatti il grande amore per la sua terra e per la nostra associazione.

