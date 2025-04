Addio a un’icona! Dal cinema alla tv con i suoi ruoli ha fatto sognare generazioni intere

Il mondo del cinema e della televisione dice Addio a una delle interpreti più longeve e rispettate del panorama hollywoodiano. Una figura che, con la sua presenza elegante e la sua intensità drammatica, ha lasciato un segno indelebile in decenni di storia dello spettacolo, attraversando il teatro, il grande schermo e le serie cult della TV americana.Con il suo stile sobrio ma potente, ha saputo incarnare personaggi materni e figure femminili complesse, restando sempre fedele a una recitazione autentica, capace di emozionare generazioni di spettatori. La sua carriera, costellata di ruoli iconici, è stata anche profondamente intrecciata con la sua famiglia, vera e propria dinastia artistica.È morta a 100 anni l'attrice americana Priscilla Pointer, celebre per aver interpretato la madre della vera figlia Amy Irving nel cult horror Carrie – Lo sguardo di Satana e per aver preso parte alla storica serie TV Dallas.

