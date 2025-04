Addio a Simona Musco aveva 52 anni L’impegno per il sociale

sociale e nel mondo della scuola. È scomparsa ad appena 52 anni, in seguito a una lunga malattia, Simona Musco, moglie dell'avvocato Alessio Arinci e madre di due splendidi figli, un maschio e una femmina. Lo scorso anno, in occasione delle elezioni amministrative, era stata candidata nella lista Per Montecatini, a sostegno di Claudio Del Rosso. La tragica notizia è stata comunicata con profonda commozione proprio sui profili social del sindaco. "Ciao Simona – scrive Del Rosso - un abbraccio grande ad Alessio ed ai tuoi figli. Sei stata un esempio di coraggio, ti vogliamo bene, sei e sarai sempre nei nostri cuori". Fu lei stessa a parlare di sé nella presentazione che pubblicò sui social ai tempi delle elezioni, raccontando il suo impegno in favore del sociale e del mondo dell'istruzione.

