Addio a Franco Martellucci lutto a Fondi per la morte dell’avvocato ed ex consigliere comunale

lutto a Fondi per la morte di Franco Martellucci, avvocato ed ex consigliere comunale prematuramente scomparso nella giornata di ieri all'età di 62 anni. "Persona di grande spessore culturale e protagonista indiscusso della vita politica fondana", Martellucci è stato ricordato dal locale.

Addio all'avvocato Franco Martellucci, lutto a Fondi per la scomparsa dell'ex consigliere - Figura di grande spessore culturale, fu candidato sindaco del centrosinistra nel 1998. Il Pd: "Il tuo lavoro e il tuo impegno per Fondi non andranno sprecati" ... 🔗latinaoggi.eu