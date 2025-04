Addio a Dino Marchionne | funerali giovedì 1 maggio nella Cripta della Cattedrale

giovedì 1° maggio, alle ore 10 nella Cripta della Cattedrale di San Giustino, i funerali di Dino Marchionne, 60 anni, figura molto conosciuta a Chieti. Marchionne è scomparso lunedì mattina in seguito a un malore improvviso mentre rientrava a casa a piedi, dopo aver fatto. 🔗 Chietitoday.it - Addio a Dino Marchionne: funerali giovedì 1° maggio nella Cripta della Cattedrale Si terranno domani,1°, alle ore 10di San Giustino, idi, 60 anni, figura molto conosciuta a Chieti.è scomparso lunedì mattina in seguito a un malore improvviso mentre rientrava a casa a piedi, dopo aver fatto. 🔗 Chietitoday.it

