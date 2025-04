Addetti all’assemblaggio Operatori trovano in Rsa

all’assemblaggio, 1 posto. Requisiti: pregressa esperienza nella mansione; Mansioni: montaggio di carrozzine e predisposizione autili ortopedici e sanitari sotto supervisione di un responsabile tecnico; Contratto: tempo determinato con possibilità trasformazione a Indeterminato; Sede di lavoro: Pavia; Cv a Ilgiorno.it - Addetti all’assemblaggio. Operatori trovano in Rsa Operaio addetto, 1 posto. Requisiti: pregressa esperienza nella mansione; Mansioni: montaggio di carrozzine e predisposizione autili ortopedici e sanitari sotto supervisione di un responsabile tecnico; Contratto: tempo determinato con possibilità trasformazione a Indeterminato; Sede di lavoro: Pavia; Cv a [email protected] codice 10430.Tirocinante pizzaiolo, 1 posto. Requisiti: preferibile automunito; Contratto: tirocinio iniziale di sei mesi; Sede di lavoro: Mortara (Pavia); Inviare Cv a [email protected] codice 10417.Oss e Asa, 5 posti. Requisiti: indispensabili licenza media e qualifica, patente B automuniti. Mansioni: inserimento in residenza per anziani. Contratto: determinato. Sede di lavoro: Lodi Vecchio; mail e curriculum a selezione@provincia. 🔗 Ilgiorno.it

