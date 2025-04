ADCI torna al COMICON Napoli | creatività e cultura pop si sfidano nell' Auditorium coinvolgendo i giovani

ADCI – Art Directors Club Italiano, l'associazione culturale che dal 1985 riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria, attraverso il Chapter Campania, partecipa al COMICON Napoli, uno dei più importanti festival pop a livello.

