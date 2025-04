Adani | L’Inter ha 20 titolari però stanno tutti calando e a volte sono superficiali

Adani ha risposto a Ventola e a Cassano sulla questione Inter. Le fazioni erano così composte: Cassano attribuiva le colpe della debacle delL’Inter (tre sconfitte consecutive con zero gol segnati ndr) tutta ad Inzaghi. Ventola invece, all’opposto, faceva notare come con Inzaghi il calcio interista sia divenuto riconoscibile e identitario. Adani, riassumendo tesi e antitesi ha poi anche citato Conte definendolo un vero “animale” quando si tratta di inseguire. Di seguito un estratto di quanto dichiarato durante il programma.Adani: «L’Inter ha 20 calciatori titolari che a volte calano e sono superficiali»«Troppo facile appoggiarsi sul fatto che L’Inter avrebbe una rosa non all’altezza. Ci rimangeremmo 4 mesi di parole e io questo non lo faccio. 🔗 Ilnapolista.it - Adani: «L’Inter ha 20 titolari, però stanno tutti calando e a volte sono superficiali» Nel corso della consueta puntata del lunedì sera di Viva el Futbol, Danieleha risposto a Ventola e a Cassano sulla questione Inter. Le fazioni erano così composte: Cassano attribuiva le colpe della debacle del(tre sconfitte consecutive con zero gol segnati ndr) tutta ad Inzaghi. Ventola invece, all’opposto, faceva notare come con Inzaghi il calcio interista sia divenuto riconoscibile e identitario., riassumendo tesi e antitesi ha poi anche citato Conte definendolo un vero “animale” quando si tratta di inseguire. Di seguito un estratto di quanto dichiarato durante il programma.: «ha 20 calciatoriche acalano e»«Troppo facile appoggiarsi sul fatto cheavrebbe una rosa non all’altezza. Ci rimangeremmo 4 mesi di parole e io questo non lo faccio. 🔗 Ilnapolista.it

Inter, Adani controcorrente: “L’Inter ha 20 titolari” - Attraverso il canale Twitch di “Viva el Futbol”, Lele Adani ha parlato dell’attuale situazione dell’Inter. Molti i temi trattati dall’ex calciatore. Inzaghi. “Siamo i primi a valutare il percorso al di là dei titoli, citiamo allenatori che non hanno vinto niente come esempio di proposta, crescita ed ispirazione. I titoli sono L'articolo Inter, Adani controcorrente: “L’Inter ha 20 titolari” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

