Adamant pronta per l' esordio playoff contro Calorflex Oderzo alla Bondi Arena

Sale l'attesa per l'esordio playoff dell'Adamant, che domenica alla Bondi Arena inizierà il suo percorso nella post season affrontando in gara 1 dei quarti la Calorflex Oderzo.Seconda contro settima, una serie che sulla carta sembra chiusa, ma attenzione alla pressione che sarà tutta sulle spalle dei biancazzurri, che dovranno iniziare bene davanti al proprio pubblico. Chi appare in crescita, sotto tutti i punti di vista, è Roberto Chessari, tra i migliori nella gara con Iseo e finalmente valida alternativa a Ballabio in cabina di regia: "Penso che si inizi a vedere, sul piano fisico sto meglio e il ginocchio mi crea meno problemi rispetto a qualche settimana fa – le sue parole –, sto riuscendo a dare qualcosa in più ma sono convinto di poter progredire ancora nel periodo dei playoff.Sappiamo benissimo qual è l'obiettivo, non ci siamo mai nascosti e la vittoria con Iseo ci ha dato fiducia, spero che riusciremo a completare il lavoro per cui tutti siamo arrivati qui a Ferrara.

