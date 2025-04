Adam Copeland rivela | Mi ritiro al termine del contratto con la AEW

Copeland aveva ipotizzato di avere ancora circa 18 mesi di carriera davanti a sé, il che avrebbe posizionato il suo ritiro verso la fine del 2025. Tuttavia, sembra che questi piani siano stati leggermente modificati."Ho 51 anni e mi ci vuole una buona settimana prima di ricominciare a camminare normalmente dopo un match", ha confessato Copeland durante l'intervista.Per quanto riguarda il momento esatto in cui appenderà definitivamente gli stivali al chiodo, ha spiegato che attenderà la scadenza del suo contratto con la AEW, quando avrà circa 53 anni.

